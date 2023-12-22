Третий лишний: Появились данные о женщине, которая закопала в сугробе новорожденного

Родственники и супруг женщины, которая закопала в сугробе новорожденного, не знали о ее беременности, сообщает tagilcity.ru . Ребенок выжил. В настоящее время находится в реанимации.

Благодаря полученным данным от главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых удалось восстановить картину происшедшего в городе, который находится недалеко от Нижнего Тагила.

У семейной пары есть двое детей в возрасте двух и четырех лет. Муж женщины работает учителем.

Жительница Свердловской области родила в бане, расположенной на придомовом участке. Свекор зашел и случайно обнаружил ее там с новорожденным.

Мужчина признался, что не знал о беременности, как и другие члены семьи. Он принес невестке одеяло и пошел звать медиков и сотрудников полиции.

Когда полицейские и мужчина прибыли, женщина была одна. Малыша нигде не было. Роженица ничего не рассказывала. Они нашли новорожденного в сугробе, присыпанным снегом. Младенца отогрели и доставили в реанимацию.

Мама малыша также находится в больнице под присмотром сотрудников полиции. Супруг уверяет, что не подозревал о беременности. Женщина сказала, что идет в больницу из-за болей в спине. На самом деле она ушла рожать в баню.

Ранее сообщали, что в Омске разыскивают женщину, которая родила ребенка и, согласно предварительной версии, положила его еще живого в мусорный бак. Младенец лежал в пакете из супермаркета «Пятерочка». Он скончался от переохлаждения.