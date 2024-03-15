Тревел-блогер Хаки рассказала, как экономить на перелетах

Казанский тревел-блогер Ксения Хаки поделилась рекомендациями, как сэкономить на стоимости билетов на авиаперевозки во время путешествий, пишет интернет-портал KazanFirst .

Эксперт рекомендует следить за новостями и мониторить распродажи. Часто уже в первый час после объявления о распродаже россияне выкупают все билеты. Акции помогают существенно сэкономить.

«Недавно была распродажа у авиакомпании «Победа», когда они продавали билеты за 99 рублей. И я успела купить их, и мои некоторые подписчики, хотя большинство людей писало, что это просто невозможно – сайт, конечно же, завис. Кто-то успел взять билеты в Сургут или Сочи», — рассказала собеседница KazanFirst.

Эксперт также рекомендует заранее планировать путешествия. Провести отпуск вне города можно в любое время года. В Сочи тепло все сезоны. Москва и Санкт-Петербург славятся музеями. В летний период времени цены на билеты всегда будут высокими из-за повышенного спроса.

«Мы с семьей буквально пару недель назад вернулись из Северной Осетии. Билеты стоили четыре тысячи рублей туда и обратно – я успела купить их на распродаже. И мы впятером слетали туда за 20 тысяч на всех. Летом, понятное дело, таких цен не будет», — делится собственным опытом казанский тревел-блогер Ксения Хаки.

Эксперт рассказала, что авиакомпании всегда ставят приемлемые цены на билеты на новые направления. В первое время рейс не пользуется популярностью, поэтому компаниям необходимо привлечь внимание пассажиров.

«Так, когда из Казани только открыли направление в Минеральные Воды, билет стоил всего 1000 рублей. То же самое случилось на начале продаж авиабилетов на Байкал и в Новокузнецк. В 2021 году авиакомпания Nordwind Airlines вовсе ошеломила татарстанцев – билет в Калининград стоил 1 рубль», — рассказала Ксения Хаки.

Всегда стоит мониторить цены в разных аэропортах, которые находятся в соседних городах. Иногда есть смысл проехать в другой населенный пункт и даже с учетом затрат на проезд сэкономить на билетах.

Менее комфортная поездка также будет и менее затратной. Например, можно ездить на отдых без багажа. Вариант подходит семейным парам, у которых нет детей. Второй бюджетный вариант — добираться до страны или просто другого города с пересадками.

Ранее мы сообщали, что общественник Алексей Савоськин обратился к директору ФСБ РФ с просьбой проверить, приняты ли все необходимые меры безопасности в аэропорте Тюмени.