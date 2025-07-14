«Тревожный сигнал»: назван регион РФ, где лекарства подорожали в два раза

Фармацевт Григорий Ладин высказал мнение, что подорожание лекарств в два раза в Тюменской области — это тревожный знак, сообщил nashgorod.ru.

По информации Тюменьстата, цены на ряд популярных препаратов выросли с 2% до 62%. Так, стоимость выросла на анальгин, Корвалол, левомеколь, сироп ренгалин. По данным издания, жители региона тяжело переживают рост цен медпрепаратов. Среднестатистический горожанин приобретает около 10 упаковок базовых препаратов. Корреспондент посчитал, что раньше тюменец тратил 1 тыс. руб., теперь — 1,6 тыс. руб.

«Рост цен на лекарства — тревожный сигнал, который отражает не только экономическую ситуацию, но и сложность фармацевтической отрасли в условиях санкций и нестабильности валюты», — рассказал фармацевт Григорий Ладин.

Доктор экономических наук Владимир Соколов высказал мнение, что основная причина подорожания — инфляция. Производители и дистрибьюторы вынуждены закладывать в итоговую сумму товара дополнительные расходы. К другим причинам эксперт относит сложности с логистикой и зависимость от импортных компонентов.

«Путь новых препаратов к полкам аптек длителен и дорог. Новых отечественных препаратов, которые могли бы конкурировать с импортными, мало — инновации вводятся медленно», — отметил Соколов.

Политолог Максим Дерябин считает, что для регулирования ситуации необходимо вмешательство правительства. Эксперт рекомендует внедрить на государственном уровне комплексные меры поддержки и контроля работы фармацевтического рынка. На жизненно важные препараты требуется ввести ограничения цен.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания из Подмосковья увеличила объемы производства лекарств.