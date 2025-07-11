Фармацевтическая компания из Подмосковья увеличила объемы производства лекарств

Фармацевтическая компания из Подмосковья более чем на 20% увеличила объемы производства медикаментов. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, больше лекарств стали производить на заводе «Алиум» компании «Биннофарм Групп» в Оболенске под Серпуховом. За первые шесть месяцев текущего года на предприятии выпустили 300 тонн препаратов, что на 21% больше, чем годом ранее.

Компания активно инвестирует в свои активы в Подмосковье. Помимо указанного завода у нее открыт R&D-центр в Красногорске. В среднем компания каждый год вкладывает в предприятия в регионе свыше 1 млрд руб.

Кроме того, компания активно экспортирует продукцию в страны СНГ. По итогам первого полугодия объемы экспорта выросли на 40%. Было экспортировано более 5 млн упаковок.

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