У бывшего издателя «Медиазоны» обнаружили почти 2 млн руб. долга по налогам

Бывший издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов** не выплатил налоговой задолженность размером почти в 2 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов.

В отношении Верзилова уже вынесен заочный приговор по делу о дискредитации российской армии, и о распространении о ней заведомо ложной информации. Ему дали восемь лет четыре месяца колонии общего режима. Теперь же стало известно, что осужденный имеет крупную задолженность перед российскими налоговыми органами.

«Имеет действительно налоговую задолженность. В настоящий момент сумма налоговой недоимки уполномоченным органом составляет 1 млн 890 тыс. 725 рублей», — указал журналистам их источник информации.

Ранее сообщалось, что инспекция ФНС заблокировала счета экс-издателя «Медузы»* Красильщика*. Красильщик не погасил задолженность в размере 138 руб. 60 коп. Это стало поводом для блокировки счета. Решение приняла инспекция ФНС № 10 по Москве.

*внесен в реестр иноагентов в РФ

**признан в РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов