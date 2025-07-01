Иранские хакеры пригрозили раскрыть письма Трампа

Группа хакеров из Ирана, действующих под именем Роберт, заявила о намерении предать огласке электронную корреспонденцию, похищенную у лиц, приближенных к Дональду Трампу, еще до начала президентской кампании 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно имеющимся данным, в распоряжении хакеров находится около 100 гигабайт электронной переписки, полученной из аккаунтов главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, адвоката Трампа Линдси Халлиган, советника Трампа Роджера Стоуна, а также Сторми Дэниелс, известной порноактрисы, вступившей в конфликт с Трампом.

Хакеры не предоставили деталей о содержании похищенных писем, однако намекнули на возможность продажи украденной информации. В ответ на это генеральный прокурор США Пэм Бонди охарактеризовала действия хакеров как «вопиющую кибератаку».

По данным агентства, администрация Белого дома и Федеральное бюро расследований (ФБР) выразили намерение привлечь к ответственности всех, кто причастен к утечке данной переписки.

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