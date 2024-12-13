В Дагестане спасли лошадей, провалившихся в канал

В Дагестане спасали целый табун лошадей, который оказался в ловушке. Животные провалились в Брянский канал. Об этом пишет Baza.

В Дагестане произошло ЧП с табуном лошадей, который оказался в грязевой ловушке на территории Кизлярского района. Пять животных провалились в Брянский канал, увязнув в глинистой массе, из которой не могли выбраться самостоятельно. На помощь пришли местные жители, которые с помощью техники смогли спасти четверых лошадей.

Одна из лошадей погибла до начала спасательной операции. Две из спасенных получили серьезные травмы: у одной была зафиксирована сломанная нога, у другой — повреждения спины. Ситуация осложнялась плохими погодными условиями: в районе шел снег, температура опустилась ниже нуля.

Сообщение о происшествии изначально появилось в местных Telegram-каналах. Позднее информацию подтвердили в Центре управления регионом и в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану. Для организации спасательных работ были привлечены представители сельских администраций и местные жители. Об этом пишет ТАСС.

Лошади находились на пастбищах, используемых для отгонного животноводства, когда произошла трагедия. Инцидент вызвал большой отклик в социальных сетях, где распространялись видеозаписи, на которых видно, как животные безуспешно пытаются выбраться из грязи. Благодаря скоординированным действиям удалось предотвратить серьезные потери.

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