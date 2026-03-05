Россиянки назвали рейтинг желанных подарков на 8 марта

Самым популярным подарком на 8 марта среди российских женщин остаются деньги, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO. По информации аналитиков, около 60% респонденток указывают деньги, 57% выбирают цветы, а 51% — косметику и парфюмерию.

Исследование показало, что с возрастом меняются предпочтения: молодые женщины чаще всего хотят получить цветы, тогда как представительницы старшей возрастной группы предпочитают практичные подарки в виде денежных средств.

Около 78% участниц опроса отметили, что практичность является главным критерием при выборе подарка. Среди замужних женщин эта доля выше, а на втором месте по значимости стоит персонализация — 70% респонденток ценят индивидуальное внимание и учет личных предпочтений.

В целом россиянки чаще довольны подарками: 55% считают, что подарки соответствуют ожиданиям, а доля полностью удовлетворенных подарками женщин выросла за год с 17% до 24%. Среди молодого поколения показатель удовлетворенности увеличился с 22% до 31%.

Результаты исследования демонстрируют, что современная россиянка ценит сочетание практичности и индивидуального подхода при выборе подарка к Международному женскому дню.

