Три часа интенсивной работы ПВО: над пятью регионами перехвачен и уничтожен 31 БПЛА

В среду, 24 декабря, в период с 10:00 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 БПЛА, сообщил официальный телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, противник предпринимал попытки атаковать регионы при помощи дронов самолетного типа. Они были устранены в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Калужской и Рязанской областей, а также над акваторией Черного моря.

По данным ведомства, наиболее активно противник пытался атаковать Брянскую область: устранено 18 БПЛА. В Белгородской области ликвидировали семь дронов.

«3 БПЛА – над акваторией Черного моря, 2 БПЛА – над территорией Калужской области, 1 БПЛА – над территорией Рязанской области», — указано в сообщении ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале проинформировал, что в результате атак БПЛА никто из местных жителей не пострадал. На места происшествий прибыли сотрудники экстренных служб.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился предварительной информацией — пострадавших нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал подписчиков о возможной атаке, призывая занять наиболее безопасное положение.

