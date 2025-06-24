Три человека эвакуировались: в Кузбассе загорелся торговый центр

По информации издания, здание загорелось в Белово. На место происшествия прибыли 25 специалистов МЧС и шесть единиц техники, сообщил телеграм-канал МЧС России на территории Кемеровской области — Кузбасса. Видео с устранением возгорания опубликованы в канале ведомства. Судя по кадрам, торговые точки были установлены в ряд. Некоторые выгорели практически полностью, на другие пламя не распространилось.

«Огнем повреждены два павильона», — отмечено в сообщении МЧС.

По информации ведомства, три человека самостоятельно эвакуировались из торгового центра до прибытия спасателей. В результате пожара никто не пострадал. Огонь локализовали на площади 900 кв. м. По данному инциденту инициирована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием граждан, сообщил телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области. По данным ведомства, причиной происшествия стало воспламенение обрешетки кровли. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшедшего.

Ранее жителям Химок рассказали о правилах пожарной безопасности.