Жителям Химок рассказали о правилах пожарной безопасности

Жителям Химок напомнили правила пожарной безопасности, так как летом частота пожаров, возникающих по вине человека, увеличивается. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.

Так, их призвали не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, деревьев и кустарников, а также не поджигать сухую траву. Кроме того, родителям стоит проводить разъяснительную работу с детьми и подростками. На своем участке стоит регулярно убирать горючие материалы, включая мусор и остатки стройматериалов, а также держать под рукой первичные средства пожаротушения. Это могут быть огнетушитель и емкость с водой.

Помимо этого, не стоит разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок и с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. При обнаружении пожара или признаков горения нужно позвонить по номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.