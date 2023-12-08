Три человека погибли при пожаре в Нижегородской области

В трехэтажном доме Нижегородской области произошло возгорание. Находящихся в здании людей эвакуировали, но всех спасти не удалось, сообщает newsnn.ru . Погибло три человека.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Личность одного погибшего мужчины на данный момент установить не удалось. Личности остальных двух погибши известны - это жители дома - 32-летний мужчина и 28-летняя женщина.

Пожарные получили сигнал о пожаре в 01:40 8 декабря, а уже в 02:50 удалось ликвидировать возгорание. Огонь распространился на пять квадратных метров. Инцидент произошел на Бору.

Ранее соседи погибших детей в Москве во время пожара из-за неисправной гирлянды китайского производства рассказали о том страшном дне: погибший мальчик дико кричал и звал папу, по дому быстро распространился запах гари. Люди покинули квартиры. Многие сожалеют, что отца обвиняют в том, что он не уследил за детьми. Мужчина всегда хорошо к ним относился. Также сообщили, в каком он находится состоянии на данный момент.