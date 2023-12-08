Три человека погибли при пожаре в Нижегородской области
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
В трехэтажном доме Нижегородской области произошло возгорание. Находящихся в здании людей эвакуировали, но всех спасти не удалось, сообщает newsnn.ru. Погибло три человека.
Согласно предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Личность одного погибшего мужчины на данный момент установить не удалось. Личности остальных двух погибши известны - это жители дома - 32-летний мужчина и 28-летняя женщина.
Пожарные получили сигнал о пожаре в 01:40 8 декабря, а уже в 02:50 удалось ликвидировать возгорание. Огонь распространился на пять квадратных метров. Инцидент произошел на Бору.
Ранее соседи погибших детей в Москве во время пожара из-за неисправной гирлянды китайского производства рассказали о том страшном дне: погибший мальчик дико кричал и звал папу, по дому быстро распространился запах гари. Люди покинули квартиры. Многие сожалеют, что отца обвиняют в том, что он не уследил за детьми. Мужчина всегда хорошо к ним относился. Также сообщили, в каком он находится состоянии на данный момент.