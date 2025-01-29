Три дня поисков: нижегородка с сыновьями могла сбежать к любовнику

Издание отметило, что в полицию о пропаже нижегородки сообщил ее супруг. Мужчина находился в командировке в Москве. По его словам, 38-летняя супруга перестала выходить на связь с вечера 25 января. Сотрудники правоохранительных органов проверили квартиру. Женщины там не было. Дом она покинула вместе с двумя сыновьями, которым исполнилось шесть месяцев. Источник в правоохранительных органах рассказал о непрекращающихся поисках.

Источник NewsNN сообщил, что пропажа женщины не связана с криминалом. Нижегородка не состояла на учете в психдиспансере. В ПСО «Волонтер» проинформировали, что на данный момент женщина и дети по-прежнему числятся пропавшими. Однако в правоохранительных органах поделились мнением, что у нижегородки есть любовник. Предположительно, она целенаправленно и без объяснения ушла от супруга к своему возлюбленному.

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