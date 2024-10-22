Вам изменяют: как понять, что муж нашел любовницу

Мужчины чаще женщин признаются, что считают измены допустимыми (48% против 38%), следует из статистики ВЦИОМ. Как понять, что муж нашел любовницу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Адиля Бурова.

Измена — не чужая ответственность

По ее словам, в отношениях всегда есть предпосылки к изменам. При наличии контакта, возможности общаться без масок, близости между мужчиной и женщиной им не нужны любовницы и любовники. Парам стоит исследовать контакт друг с другом, изучить свой тип привязанности — при избегающем типе постоянное общение с человеком раздражает, претензии становятся неизбежны.

Психолог отметила, что ответственность за измену в паре лежит на обоих партнерах в равной степени.

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«Любовница не появится без сознательного согласия жены. Когда энергии в паре не хватает, появляется любовница или любовник. Здесь хорошо ходить к психологу и разбираться. Если муж изменяет, нет смысла разводиться, есть смысл разобраться со своей головой: «Что такое произошло внутри меня и что происходит, что появилась любовница?», — отметила Бурова.

Признаки измены мужчины

О том, что супруг нашел себе другую, может свидетельствовать множество признаков в его поведении, манере общения и внешнем виде. Мужчина хочет изменить жизнь, «вдруг» в обыденных вещах появляются новшества. По словам Буровой, женщина очень тонко чувствует и скорее всего всегда знает, когда мужчина изменяет, но может как-то объяснять для себя это, не обращать внимания, врать себе.

Фото: [ freepik.com ]

Психолог перечислила несколько признаков, по которым можно заподозрить мужа в неверности:

мужчина резко пытается изменить свою внешность: прическу, парфюм, стиль одежды — начинает одеваться лучше, хотя никогда не обращал на это внимания;

в отношениях появляется много лжи — мужчина изворачивается, прячет взгляд, пытается что-то неправдоподобное объяснить;

без причин начинаются командировки, которых никогда не было;

возможна смена гастрономических пристрастий;

меняется лексикон супруга, в нем появляются новые слова, которые никто из окружения не употребляет;

мужчина начинает ласково называть жену словами «пупсик, зайчик, солнышко», хотя раньше этого не делал, чтобы не перепутать имена с любовницей;

появляются новшества в сексе или, наоборот, мужчина начинает избегать близости;

из-за чувства вины он начинает задаривать супругу подарками, чего раньше не делал;

муж может начать дарить специфичные подарки, которые женщина всегда покупала сама, например, нижнее белье или духи;

появляется недовольство женой — мужчина начинает переделывать ее под любовницу.

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