Три дня у моря без экскурсий: что значит отдых за 100 тыс. руб. в 2026 году

Путешествия мечты в привычном понимании уходят в прошлое: 100 тыс. руб. на человека больше не гарантируют полноценного отпуска, сообщил REGIONS.

Экономист Алла Гончар из Президентской академии высказала мнение, что рынок смещается от эмоционального туризма к прагматичному выживанию. Эксперт рассказала, на что способен бюджет в 100 тыс. руб. в 2026 году.

По оценкам специалиста, эти деньги сегодня покрывают максимум недельный отдых внутри страны либо краткосрочный зарубежный тур, найденный по акции с субсидированным перелетом. Типичная картина — размещение в недорогих гостиницах уровня 2–3 звезды, апартаментах или гостевых домах, минимум экскурсионной программы и самостоятельное питание без гастрономических излишеств.

«Фактически внутрирегиональный отдых и дача стали базовым сегментом рынка: именно здесь сейчас формируется массовый, доступный по деньгам отпуск для семей с ограниченным бюджетом», — отметила эксперт.

Эксперт назвала направления, куда с таким бюджетом лучше не выбирать для летнего отдыха в 2026 году. В черный список попали Черноморское побережье в разгар летнего сезона, Калининградская область в июле-августе, Санкт-Петербург в период белых ночей. Также нерационально тратить эти деньги на популярные зарубежные пляжные направления вроде Турции, Египта, ОАЭ и Таиланда в пиковые летние месяцы.

«Российский турист 2026 года — это уже не охотник за впечатлениями, а рациональный потребитель, который считает каждый рубль и выбирает те форматы, где можно контролировать траты и не выходить за рамки психологического комфорта», — резюмировала Гончар.

