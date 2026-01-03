Над Московским регионом за вечер уничтожены десятки дронов

Вечером 3 января силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. Наибольшее число аппаратов было перехвачено в Московском регионе и ряде областей Центральной России, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Московского региона в период с 16:00 до 23:30 дежурные средства ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Информация о разрушениях и пострадавших не сообщается.

Основная часть перехваченных дронов пришлась на Центральную Россию. Больше всего беспилотников было сбито над Брянской областью — 44 единицы. Еще 18 аппаратов уничтожены в небе над Калужской областью. Над Тульской и Орловской областями силы ПВО сбили по пять и четыре беспилотника соответственно. По одному дрону перехвачено над Курской и Тверской областями.

На юге страны противовоздушная оборона также отражала атаку. Четыре беспилотника были уничтожены над территорией Республики Крым, еще четыре — над акваторией Азовского моря. Три аппарата сбиты в Ростовской области, один — в Краснодарском крае.

Всего за вечер и часть ночи 3 января средства ПВО перехватили и уничтожили 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России и прилегающими акваториями.

Ранее стало известно, в Подмосковье отразили серийную атаку украинских БПЛА.