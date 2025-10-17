Три года работы: мастер из Подмосковья «построил» дом на кончике карандаша

Житель Егорьевска Вадим Дугин создал уникальную миниатюрную работу — на кончике карандаша вырезал дом и подвел к нему электроэнергию, сообщил REGIONS.

По информации издания, мастер на протяжении трех лет пытался реализовать авторскую задумку. Он находил новые технические решения, экспериментировал. По словам жителя Егорьевска, особую сложность вызвал поиск подходящего сверла. Было важно, чтобы оно прошло по грифелю, не нарушив его целостность.

«Первые попытки заканчивались неудачно — карандаши раскалывались. Для реализации замысла потребовалось специальное оборудование и ювелирная точность», — говорит Вадим Дугин.

По информации издания, к дому на карандаше подсоединено оптоволокно толщиной в несколько миллиметров. Принятые меры позволили провести к нему электроэнергию. Заметить провод невооруженным взглядом невозможно. Некоторые детали домика также можно рассмотреть исключительно под микроскопом.

По данным издания, Вадим посвятил себя созданию миниатюрных произведений искусства с 2020 года. За пятилетний период его творчество было представлено на выставках в Калининграде, Владимире и Санкт-Петербурге. Часть работ художника даже попала в постоянную экспозицию музея Левши.

