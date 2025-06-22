Три ядерные объекта Ирана атакованы: появились подробности ночного удара

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что ядерные объекты Ирана подверглись ночной атаке, сообщило РИА Новости.

По информации организации, атаке подверглись ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Инцидент произошел утром воскресенья, 22 июня. Подобные действия противника Исламской Республики Иран в сообщении назвали противоречащими международным нормам, в том числе договору о нераспространении ядерного оружия.

В сообщении организации упоминается, что ответственность за происходящее взял президент США Дональд Трамп, однако прямого обвинения в адрес лидера нет. По информации издания, ранее американский лидер сообщил, что армия страны принимала участие в операции по нанесению ударов по трем иранским ядерным объектам. Трамп выразил уверенность, что принятые меры принудят Тегеран закончить войну.

Центр ядерной безопасности Ирана проинформировал, что следов загрязнения после ударов США по ядерным объектам Ирана не зафиксировано.

«После преступного нападения США на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, осуществленных в нарушение международного права и норм, касающихся ядерной безопасности... центр провел анализ на предмет радиоактивного загрязнения этих объектов», — говорится в заявлении центра, которое приводит Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Представители центра отметили, что ранее были принятые необходимые для безопасности населения меры. Угроза для жителей близрасположенных с ядерными объектами населенными пунктами отсутствует.

СМИ обратили внимание, что ранее Иран сообщал об атаках со стороны противника. После атак по ядерным объектам впервые упоминается об участии США.

Ранее сообщалось, что Песков высказался о вмешательстве США в ирано-израильский конфликт.