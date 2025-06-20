Песков высказался о вмешательстве США в ирано-израильский конфликт

Вмешательство США в ирано-израильский конфликт приведет к усилению позиций экстремистов в Иране и "откроет ящик Пандоры".

Такое мнение в эфире телеканала Sky News высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вторжение Америки может вызвать противодействие со стороны Ирана, отметил он.

"Иранское общество очень хорошо организовано и очень консолидировано, и (вмешательство США - ред.) приведет к росту экстремизма внутри Ирана", — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, к чему может привести убийство Израилем при поддержке США верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее военный эксперт пояснил схожесть операций Израиля и Украины.