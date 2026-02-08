Отберут машину посреди дороги: что грозит тем, кто водит по старым правам в 2026 году

Юрист Екатерина Соловьева напомнила автомобилистам о необходимости своевременно менять водительские удостоверения, срок действия которых был автоматически продлен в период с 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что такая отсрочка заканчивается, и документы теряют силу в 2026 году согласно первоначальной дате, указанной на пластике. Если права были действительны до 1 февраля 2023 года, то теперь они истекают 1 февраля 2026 года. Для удостоверений с продлением с 2024 или 2025 годов срок замены наступает в 2027 и 2028 годах соответственно, уточнила Соловьева. Процедура замены не требует повторной сдачи экзаменов. Для нее нужны паспорт, старое удостоверение, действующая медицинская справка и оплата госпошлины в размере 4000 рублей.

Управление автомобилем после наступления даты обязательной замены приравнивается к езде без прав. За это нарушение по статье 12.7 КоАП РФ предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей. Дополнительной мерой является задержание транспортного средства с помещением его на специализированную стоянку, что повлечет дополнительные расходы и неудобства для водителя.

