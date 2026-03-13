Три обрушения за сутки: почему в Пермском крае падают крыши и кто ответит за халатность?

В период с 12 по 13 марта в трех разных населенных пунктах Пермского края зафиксировано обрушение крыш, сообщил properm.ru.

Properm.ru изучил данные Следкома Прикамья. Один из инцидентов произошел в селе. Капитальный ремонт крыши планировали на 2024 год, но планы изменились. Конструкция скатной кровли находилась на двухэтажном жилом доме.

По данным СК, еще одна крыша обрушилась в здании, расположенном в Перми. Аналогичный случай зафиксирован в Александровске. Сотрудники правоохранительных органов детально изучают каждый инцидент, возбуждены уголовные дела.

По информации СК, в результате обрушения кровель никто не пострадал. Прокуратура Александровска внесла представление директору УК, но на данный момент реакция не поступила. Прокуратура Индустриального района Перми предполагает, что оказанные жильцам услуги не отвечали требованиями безопасности. После обрушения крыши в селе следком возбудил уголовное дело по факту халатности.

