Подростку-герою из Владикавказа, спасшего мать и ребенка, вручат премию имени Кеосаяна

Жителя Владикавказа Инала, который спас подростка и его маму из бурной горной реки, наградят премией имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По словам Маргариты Симоньян, Инал проявил мужество, когда помог выбраться из опасной ситуации двум людям. Мужчина спас из горной реки подростка и его маму.

За этот поступок житель Владикавказа станет лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Награда названа в честь режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна.

Ранее сообщалось, что житель Владикавказа спас маму и сына из перевернутой машины в горной реке. Ему пришлось побывать в роли психолога и главного спасителя одновременно.