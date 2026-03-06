Три поминальные субботы Великого поста — 2026: даты и традиции

Родительские субботы — время, когда верующие православные посещают кладбища, организовывают поминальные обеды и молятся в церкви, сообщил newstracker.ru. В преддверии Пасхи в 2026 году пройдет три Родительских субботы: Суббота второй седмицы (недели) поста, Суббота третьей седмицы (недели) поста и Суббота четвертой седмицы (недели) поста.

По данным издания, всего в 2026 году будет шесть поминальных суббот, из них три выпадают на время Великого поста: 7 марта, 14 марта и 21 марта. Церковь не устанавливает жестких канонов относительно того, как именно следует поминать ушедших. Существуют лишь благочестивые традиции: творить милостыню (приносить в храм продукты), молитвенно вспоминать близких и, если есть возможность, приходить на богослужения, которые совершаются в храмах в родительские дни.

«Родительские субботы — это дни в православном календаре для поминовения усопших. Главная традиция — молитва в храме, подача записок с именами», — сообщил newstracker.ru.

Родительские субботы — время тихой памяти, поэтому существуют вещи, которых лучше избегать. Нельзя злословить об ушедших, ссориться с ближними или проходить мимо чужой нужды. Церковь также напоминает: оставлять еду на могилах — языческий пережиток, не имеющий отношения к христианству. Если после храма планируется поминальная трапеза, она должна быть скромной и безалкогольной, без шумных разговоров и веселья.

