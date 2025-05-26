Три пожара за сутки: в Кемерово полыхали частные дома

В период с 25 по 26 мая на территории частного сектора в Кемеровском муниципальном округе произошло три возгорания, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, об одном инциденте корреспонденту Сибдепо сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса. Открытым пламенем загорелся частный дом: крыша обрушилась, стены обгорели. Причины происшедшего выясняются.

Об остальных двух случаях МЧС проинформировало в своем телеграм-канале. В частности, возгорание произошло в деревне Дмитриевка. Прибывшим на место происшествия сотрудникам понадобилось 1,5 часа, чтобы ликвидировать пожар. Кроме жилого дома, на участке находится баня и веранда. Привлекались 24 спасателя, в распоряжении которых было шесть единиц техники.

По информации издания, еще один дом горел в селе Андреевка. В частном доме никто не проживал. На место происшествия прибыли девять специалистов, которые ликвидировали возгорание примерно за 20 минут. Для работ понадобились две единицы спецтехники.

«СДТ „Бодрость“, 19-я аллея — садовый дом на 30 м²», — уточняется в сообщении МЧС Кузбасса.

В ведомстве рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности с целью недопущения возгораний.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за сутки ликвидировали серию лесных пожаров.