Три премьеры апреля: комедия в индийских дворцах, семейная история у Байконура и документальный портрет Емельяненко

В апреле для зрителей начнется сезон премьер, сообщил vostokmedia.com. Редакция рассказала о трех фильмах, которые выйдут на экраны уже в следующем месяце: музыкальной комедии «Королек моей любви» (16+), семейного фильма «Моя собака — космонавт» (6+) и документальной ленты «Емельяненко» (18+).

Подборку кинопремьер ИА «Восток-Медиа» откроет музыкальная комедия «Королек моей любви», созданная телеканалом ТНТ и «МайВэйСтудия». Лента выходит в широкий прокат в среду, 1 апреля, и переносит зрителя в вымышленный город Хурмада. Главная особенность картины — место съемок. Фильм полностью снят в Индии, в настоящих дворцах и исторических кварталах, что позволило создать полноценную сказочную вселенную без использования хромакея.

Накануне Дня космонавтики в прокат выходит семейный фильм «Моя собака — космонавт» от студий «Централ Партнершип», Zoom Production и «Инстанция». Действие разворачивается в 1960 году в городке близ космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами. Главный герой — десятилетний Миша, мальчик с головой, полной космических фантазий. В свой день рождения он находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и впишет новую страницу в историю космоса.

В четверг, 9 апреля, семейные премьеры дополнит документальная лента Валерии Гай Германики о жизни противоречивого бойца MMA Александра Емельяненко за пределами ринга. Камера фиксирует его изнурительные тренировки, подготовку к боям и моменты личной жизни, постепенно раскрывая человека за маской непобедимого спортсмена. Фильм, снятый еще в 2022 году, прошел непростой путь: отказ в прокате, цензура и даже продажа на «Авито» за 50 млн руб.

