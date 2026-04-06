Для защиты от клещевого энцефалита можно вакцинироваться, сообщил properm.ru. Специалисты разбирались, как правильно пройти курс иммунизации.

По данным издания, прививки делают по двум вариантам — основному или экстренному. Первый этап выпадает на период с ноября по март, интервал между уколами составляет от одного до шести месяцев (в зависимости от конкретного препарата).

По информации издания, спустя год после завершения первого этапа ставится еще одна прививка — это называется первой ревакцинацией. Три укола составляют полный курс иммунизации, который обеспечивает надежную защиту от вируса. После этого достаточно прививаться один раз в три года.

По данным издания, при экстренной схеме промежуток между первой и второй дозой сокращается. Затем вакцинацию повторяют через год после второй прививки, а далее — каждые три года. Завершить вакцинацию важно не позднее чем за две недели до выезда на природу.

Как пояснили Properm.ru в Министерстве здравоохранения, вакцина есть во всех медицинских учреждениях. Если у человека аллергия на компоненты препарата, прививку делать нельзя. Перед иммунизацией обязателен осмотр терапевта.

Ранее сообщалось, что вакцинация от гриппа оказалась способна снизить риск инфаркта в несколько раз.