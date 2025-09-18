Три страуса устроили незапланированную прогулку по улицам: чем закончилось их приключение?

В соцсетях появилось фото страуса на фоне забора, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По информации горожан, птицы сбежали от своего хозяина и бегали по улицам.

По данным пользователей, по улицам гуляли три страуса. Две птицы удалось вернуть собственнику. Они недалеко ушли от своего дома. Однако третья птица передвигалась быстро. Догнать сразу ее не получилось. Инцидент произошел в кузбасском поселке недалеко от Новокузнецка.

По информации пользователей, страус добрался до микрорайона Редаково. Местные жители приютили страуса. Позже за птицей пришел собственник. Корреспондент издания направил запрос в администрацию города, чтобы получить более детальную информацию об инциденте.

По данным открытых источников, страусы могут проявлять агрессию по отношению к людям по разным причинам. Они атакуют в период размножения или из-за страха, агрессивно защищают свою территорию или эмоционально реагируют на громкие звуки. Страусы постарше могут быть более агрессивными, чем молодые.

