Три тренировки в неделю и работа в больнице: 42-летний рентгенолог из Раменского стала призером «Хрустального льда»

Врач-рентгенолог из Раменской больницы Ольга Демина доказала, что возраст не помеха для воплощения детской мечты. В 42 года она заняла второе место на областном фестивале по фигурному катанию «Хрустальный лед», обойдя множество соперниц. Сама Ольга встала на коньки лишь после 30 лет, а сегодня в ее активе — десятки стартов, включая международные, сообщил REGIONS.

Фестиваль проходил в Подмосковье с начала января под художественным руководством знаменитого фигуриста Ильи Авербуха. Его финал и гала-концерт состоялись в Центральном парке Пушкино, где и определились призеры Гран-при.

Серебро Ольги — не случайность. За ее плечами победа на чемпионате Москвы среди любителей, второе место в австрийском Инсбруке и призовые места на всероссийских турнирах. При этом она продолжает работать в больнице и тренируется трижды в неделю.

Фестиваль завершился убедительной победой коллектива «Восход» из Подольска. Второе место поделили раменчанка Ольга Демина и дуэт «Кометы» из Бронниц. Бронзу завоевали Анна Ерофеева из Балашихи и Екатерина Колесова из Орехово-Зуева.

Сама Ольга уверена: начать заниматься спортом можно в любом возрасте. Ее серебро на «Хрустальном льде» — лучшее доказательство.

