«Триумф» заряжен на победу: Люберцы примут чемпионат Московской области по практической стрельбе
REGIONS: глава Люберец и президент Федерации стрельбы откроют масштабный турнир
Фото: [Медиасток.рф]
Дворец спорта «Триумф» в Люберцах станет центром притяжения для любителей точной стрельбы, сообщил REGIONS.
В субботу, 7 марта, в подмосковном городе развернется масштабное состязание: чемпионат Подмосковья и открытые соревнования по стрельбе из пневматического оружия — пистолета и карабина. Начало мероприятия запланировано на 13:30.
Подготовкой мероприятия занимается подмосковное отделение Федерации практической стрельбы России. Анонсировано, что торжественную церемонию открытия посетят почетные гости: глава округа Владимир Волков и руководитель федерации Михаил Гущин.
Посмотреть на мастерство стрелков смогут все желающие, включая детей — организаторы установили возрастной порог 6+.
