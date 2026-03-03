«Триумф» заряжен на победу: Люберцы примут чемпионат Московской области по практической стрельбе

В субботу, 7 марта, в подмосковном городе развернется масштабное состязание: чемпионат Подмосковья и открытые соревнования по стрельбе из пневматического оружия — пистолета и карабина. Начало мероприятия запланировано на 13:30.

Подготовкой мероприятия занимается подмосковное отделение Федерации практической стрельбы России. Анонсировано, что торжественную церемонию открытия посетят почетные гости: глава округа Владимир Волков и руководитель федерации Михаил Гущин.

Посмотреть на мастерство стрелков смогут все желающие, включая детей — организаторы установили возрастной порог 6+.

