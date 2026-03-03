Фехтовальщицы из Подмосковья стали бронзовыми призерами первенства Европы

Рапиристки из Подмосковья выступили в составе сборной России и стали бронзовыми призерами первенства Европы по фехтованию среди юниоров. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Они выступили в дисциплине «рапира». В состав команды вошли Ирина Зорина, Стефания Часовникова и Милана Левчук. По итогам первенства российская сборная заняла третье место в командных соревнованиях по рапире. На первом месте оказались спортсменки из Венгрии, на втором – из Израиля.

Россиянам удалось завоевать три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали, сборная стала лидером турнира по числу золотых наград и по общему количеству медалей. Состязания прошли в Тбилиси (Грузия).

