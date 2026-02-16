Трое детей среди пострадавших: главный токсиколог российского региона призвал прятать лекарства и химию

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своем телеграм-канале проинформировал, что в отделения острых отравлений ГАУЗ ККБСМП им. М.А. Подгорбунского поступили 28 пациентов с острыми отравлениями, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным главного токсиколога, пациенты поступали в период с 9 по 15 февраля. За данный период один человек умер. Специалисты установили, что причиной острого отравления стало употребление запрещенных в России препаратов. По информации специалиста, за указанный период в больницу поступило трое детей.

«Большая часть пациентов выписана с выздоровлением, остальные продолжают получать стационарное лечение», — сообщил специалист.

По данным специалиста, среди всех зарегистрированных случаев отравления за прошедшую неделю чаще всего фиксировались интоксикации этиловым спиртом. На втором месте по распространенности расположились отравления, вызванные употреблением наркотических веществ. Замыкают тройку лидеров случаи отравления лекарственными препаратами.

Эксперт поделился рекомендациями. Он призвал не принимать лекарственные препараты без назначения врача и не смешивать их с алкоголем. Употребление спиртных напитков также не должно заканчиваться интоксикацией. Для этого важно знать меру. Лекарства и бытовая химия должны храниться в недоступных для детей местах.

«При любых подозрениях на отравление — немедленно звоните 112. Не ждите, не занимайтесь самолечением», — посоветовал эксперт.

