Трое погибших, десяток раненых, пожары: жители Таганрога не спали всю ночь из-за массированной атаки БПЛА

Жители Таганрога в комментариях под постом губернатора Ростовской области поделились, как прошла массированная ночная атака БПЛА: дети не спали всю ночь, взрослые приняли первые взрывы за гром, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, одна из местных жительниц высказала мнение, что после такой тревожной ночи можно отменять занятия в школах и не приводить детей в дошкольные учреждения. По ее мнению, дети не спали всю ночь из-за звуков разрывов. Взрослым горожанам стоит разрешить приходить на работу во второй половине дня — спать не мог никто.

«Да, ночку сегодня устроили кошмарную…» — пишут местные жители.

По информации издания, некоторые комментаторы рассказали, что несколько часов сидели в коридоре. Жители близрасположенных районов и Ростова-на-Дону сообщили, что ночью слышали работу ПВО и взрывы. Они посочувствовали таганрожцам.

«Да сколько же их там к нам летит? Нас так масштабно никогда не атаковали», — написали жители Таганрога.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале проинформировал о гибели трех жителей региона. По состоянию на семь часов утра по московскому времени оперативные службы предоставили детализированный отчет о последствиях происшествия в Таганроге. В результате инцидента повреждения получили следующие объекты: лакокрасочный цех и складское помещение, здание Механического колледжа и детский сад №17, четыре многоквартирных дома и 12 частных жилых домов, четыре легковых автомобиля. Информация может обновляться после окончания работы специализированных служб.

«Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев сообщил о ликвидации последствий атаки БПЛА на ГРЭС в Шатуре.