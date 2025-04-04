Трое погибших: по факту смертельного пожара в подмосковном Наро-Фоминске заведено дело

В Наро-Фоминске возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара двух взрослых и 11-летнего ребенка, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

В сообщении указано, что в ночь на 4 апреля возгорание произошло в частном домовладении СНТСН «Эврика», расположенном в Наро-Фоминске. Специалисты провели осмотр места происшествия и установили предварительную причину возгорания — неисправность электропроводки. Расследование продолжается.

В сообщении указано, что подтвердить или опровергнуть предварительную причину возгорания специалисты смогут после готовности судебных экспертных. Сотрудники правоохранительных органов также проводят допросы с целью установки всех деталей происшедшего.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)», — сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, тела погибших были обнаружены в ходе ликвидации пожара. Установлено, что погибла 11-летняя девочка, ее бабушка и дедушка.

В региональном МЧС сообщили, что на момент прибытия спасателей пламя охватило всю площадь частного дома. Для ликвидации огня привлекались силы и средства в количестве 12 человек. В их распоряжении оказались три единицы техники. Пожар удалось локализовать на площади 40 кв. м к двум часам ночи. Специалисты сразу начали выяснять причину трагедии.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту пожара в жилом доме Подмосковья.