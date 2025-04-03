Следователи начали проверку по факту пожара в жилом доме Подмосковья

В поселке Власиха в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, об этом сообщил телеграм-канал Следственного комитета России по Московской области.

Рано утром 3 апреля в одной из квартир во Власихе произошло возгорание. Трагический инцидент привел к гибели четырех человек. Сейчас ведется работа по установлению личностей погибших и выяснению обстоятельств произошедшего.

Представители ведомства сообщили о начале следственной проверки и выезде оперативной группы на место трагедии.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске произошел крупный пожар на судостроительном заводе.