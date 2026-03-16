Трое суток на стабилизацию и сложнейшая операция: врачи Орехово-Зуева восстановили тазовое кольцо пациенту после ДТП

Врачи Орехово-Зуевской больницы вернули к жизни мужчину, пострадавшего в серьезной аварии. 37-летний пациент поступил в учреждение в крайне тяжелом состоянии с травмой таза, угрожавшей жизни и сопровождавшейся мучительной болью, сообщил REGIONS.

По данным издания, медики не стали медлить. В первую очередь пострадавшему вправили вывих, а спустя трое суток, когда состояние стабилизировалось, провели сложнейшую реконструкцию. Как пояснил травматолог-ортопед Михаил Максаров, операция требовала от хирургов высочайшей концентрации и ювелирной точности.

«Работа проходила в анатомической зоне повышенного риска — на участке тела с высокой концентрацией крупных сосудов и нервов. В связи с этим была необходима высокая точность», — отметил Максаров.

По информации издания, в ходе вмешательства врачи восстановили целостность тазового кольца: костные отломки сопоставили и надежно зафиксировали с помощью современных металлических пластин и винтов. Операция прошла без осложнений.

По данным издания, сейчас восстановительный период позади. Травма больше не беспокоит пациента, и он постепенно возвращается к полноценной жизни.

