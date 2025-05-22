Трое жителей Кузбасса похитили горожанина и вымогали у его матери деньги

В Кемерово трое жителей похитили молодого человека, чтобы вынудить его маму передать им 3 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В региональной прокуратуре проинформировали, что в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года трое жителей Кузбасса на безосновательной причине требовали с кемеровчанки 3 млн руб. Женщина не шла на провокации. Мужчины угрожали различными способами: предупреждали о применении физической силы. Злоумышленники говорили, что могут нанести вред родным женщины.

По информации регионального СК, мужчины похитили сына потерпевшей. Они посадили его в автомобиль. По дороге звонили женщине и требовали передать им деньги. Сначала они запросили 1 млн руб., но позже снизили размер суммы до 500 тыс. руб. Мужчины наносили молодому человеку удары ножом, чтобы принудить его мать найти деньги. Кемеровчанину удалось сбежать — на ходу он смог выпрыгнуть из машины на землю. Мать и сын пришли в отделение полиции и написали заявление.

По информации СК и прокуратуры, похитители частично признали вину. Суд признал их виновными. По решению суда во время расследования они находились в СИЗО.

«Приговором суда виновным назначено наказание от 6 до 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в Королеве вынесли приговор двоим мужчинам, похитившим женщину и вымогавшим у нее деньги.