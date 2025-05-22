Трофей Кубка России по футболу получил дефект при производстве
Sport Baza: трофей Кубка России по футболу лопнул при производстве
Фото: [Медиасток.рф]
Трофей Кубка России по футболу лопнул при производстве, сообщил телеграм-канал Sport Baza.
По информации канала, кубок сделан из хрусталя. Производители планировали, что передадут трофей в РФС 19 мая. Однако произошло непредвиденное обстоятельство — кубок раскололся на несколько частей. Теперь специалисты переделывают кубок. Они намерены отдать статуэтку сотрудникам футбольного союза 23 мая.
По данным канала, источники сомневаются в возможности изготовить кубок к назначенному сроку. В соцсетях Кубка, в отличие от прошлых лет, отсутствуют фотографии награды по причине дефекта и необходимости переделки.
По информации канала, в нынешнем году РФС сменил подрядчика, который выполнял заказ. Ранее договор заключали с заводом «Русский хрусталь».
«В этом году РФС не понравился их эскиз и сотрудники футбольного союза выбрали другого подрядчика для производства трофея», — сообщил телеграм-канал Sport Baza.
По данным канала, хрустальный кубок должны вручить победителю матча ЦСКА — «Ростов», который определится в воскресенье, 1 июня. Значимое для футбольных болельщиков событие пройдет в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина.