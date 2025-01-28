Троих детдомовцев в Кемерове после пропажи нашли ночью на мосту

В 12 часов ночи 28 января на Искитимском мосту были обнаружены трое детдомовцев, о пропаже которых стало известно 26 января, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

В ведомстве отметили, что трое несовершеннолетних ребят самостоятельно покинули территорию детского дома. Их поиски начались 26 января. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ребят на Искитимском мосту.

В сообщении полиции указано, что противоправных действий против воспитанников не совершалось. Ребят доставили в отдел полиции, куда также пригласили законного представителя несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают причины, которые побудили ребят покинуть детдом.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в полиции Кузбасса.

В регионе также проходят поиски еще одного ребенка. В пресс-службе полиции Кузбасса проинформировали, что просят помощи граждан в поисках 12-летнего Никиты Баешева. Любую информацию о возможном местонахождении школьника рекомендовано сообщать в полицию на условиях анонимности. Установлено, что ребенок вышел из школы, но домой не вернулся.

Ранее стали известны подробности пропажи девятилетней девочки в Железногорске, бесследно исчезнувшей после визита к подруге.