Стали известны подробности пропажи девятилетней девочки в Железногорске

В Железногорске, расположенном в Курской области, сотни людей ищут девятилетнюю девочку, бесследно исчезнувшую после визита к подруге. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

22 января в середине дня Мирослава Зуева отправилась в гости к подруге, которая проживает в соседнем доме. Вечером, возвращаясь обратно — фактически метрах в 20 между подъездами, девочка не появилась дома. Родители сразу забили тревогу и обратились к правоохранительным органам.

На протяжении всей ночи поиски проводили сотрудники полиции, спасатели, волонтеры и близкие, однако никаких улик о местонахождении девочки пока не найдено.

Телефон она оставила дома, что не позволяет отследить ее местоположение. В рейд по поиску включились более 100 человек, ее не видели уже более 15 часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи проверяют обстоятельства исчезновения девятилетней школьницы. Сотрудники СК осмотрели последнее место появления ребенка и опросили знакомых. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в поисках участвуют полицейские и сотрудники МЧС, а также волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Ираке законодательно разрешили браки с девочками девяти лет.