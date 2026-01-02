Тройка лидеров без изменений: российские бизнесмены вновь возглавили рейтинг Forbes от Bloomberg

Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), проанализированным РИА Новости, общий капитал российских предпринимателей, входящих в список богатейших людей мира, вырос в 2025 году на $18,378 млрд.

Согласно анализу агентства, бизнесмен Алишер Усманов по итогам 2025 года сохранил шестую позицию рейтинга и больше остальных увеличил свою прибыль. Состояние поднялось на $6,04 млрд. Один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин занял первое место. В предыдущие годы бизнесмен также лидировал.

Как отмечает издание, ключевой владелец «Северстали» Алексей Мордашов остался на второй строчке в списке. Тройку лидеров замыкает основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Глобальный рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) объединяет 500 наиболее состоятельных персон планеты, в их число в этом году вошли 20 предпринимателей из России.

«Их (20 граждан РФ из списка рейтинга. — Прим. ред.) общее состояние на 2 января составляет $299,27 млрд», — сообщило РИА Новости.

По информации издания, индекс формируется путем анализа рыночной стоимости акций корпораций, доли в капитале которых принадлежат миллиардерам. При расчете по отдельным компаниям применяются финансовые мультипликаторы.

Ранее сообщалось, что член ОП Машаров призвал россиян не верить астрологам при вложении личных средств.