Звезды или скам: за обещаниями астрологов может скрываться финансовая ловушка

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров призвал россиян к бдительности: не стоит пытаться увеличить свой достаток на основании астрологических прогнозов, сообщил ТАСС.

Эксперт отметил, что гадания, как и любые другие элементы эзотерики и оккультизма, не могут помочь россиянам стать богаче. По его мнению, люди, которые оказывают подобные услуги, не обладают даром предвидения. Чаще всего они не получают лицензию Банка России и делятся своими прогнозами.

По мнению Машарова, человек может послушать предсказания и остаться без денег. Тот, кто оказал услугу по прогнозу, к этому моменту перестанет выходить за связь. Не исключено, что иногда даже покинет страну. Эксперт рекомендует в случае потери средств обращаться в суд.

«Результат один и тот же — деньги назад не возвращаются, рекомендации не срабатывают, а так называемый аналитик уже скрывается за пределами нашей страны, причем задолго до возбуждения против него уголовного дела по подозрению в совершении мошеннических действий», — отметил Евгений Машаров.

Евгений Машаров советует при обращении в суд прикладывать договор о сотрудничестве, скрины банковских переводов и любые другие доказательства общения с лжеаналитиком. В случае отсутствия договора суд может длиться годами. Спикер призвал бережно относиться к своим деньгам и предостерегать своих близких от веры в мистику.

«Описанные выше аналитики все имущество, как правило, легализуют через криптовалюты, передают на хранение третьим лицам», — рассказал эксперт.

