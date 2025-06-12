Тромбы, обезвоживание и инсульт: врач рассказал об употреблении алкоголя в жару

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что употребление алкоголя в жару может привести к летальному исходу из-за обезвоживания организма, сообщило интернет-издание «Абзац». В числе других негативных последствий — образование тромбов, развитие инфаркта и инсульта.

Эксперт пояснил, как организм человека работает во время жары. В первую очередь включается адаптационный механизм, нормализующий температуру тела. Как следствие, увеличивается потоотделение. Врач Прокофьев обратил внимание, что алкоголь также в большом количестве выводит из организма жидкость за счет мочегонного эффекта.

«Это жизнеугрожающий диагноз, который может привести к летальному исходу», — пояснил врач общей практики Денис Прокофьев.

По данным медика, высокие температуры и крепкие напитки отражаются на частоте сокращений сердечно-сосудистой мышцы. Нагрузка на организм увеличивается вдвойне, что может спровоцировать инфаркт или инсульт. Эксперт предостерег также о возможном образовании тромбов. Алкоголь и жара негативно влияют на свертываемость крови. Из-за двойной нагрузки риск формирования тромбов повышается многократно.

«Чем выше градус алкоголя, тем сильнее все вышеперечисленные риски будут возрастать», — отметил эксперт.

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