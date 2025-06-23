Тропический шторм в Кузбассе: бушующий ветер развернул светофор в Кемерово

По информации издания, фото развернутого светофора появилось в соцсети. Очевидцы рассказали, что светосигнальное устройство развернуло практически в противоположную сторону. Инцидент произошел на перекрестке Юрия Двужильного и Молодежного проспекта. Причина — штормовой ветер. Пост появился вечером 21 июня.

Сотрудник «Кемдора» рассказал корреспонденту «Сибдепо», что в организации узнали об инциденте утром следующего дня. Специалисты оперативно выехали на место происшествия и оценили ситуацию.

«Это дело 5 минут», — уточнил «Сибдепо» сотрудник «Кемдора».

Сотрудник рассказал, что необходимости в перекрытии дороги не было. Специалисты пообещали настроить работу светофора.

По информации издания, грозы и шквалистый ветер были зафиксированы в разных населенных пунктах региона. Горожане снимали на видео разряды молнии. Синоптики отметили, что в регион пришел тропический шторм. Несмотря на ветер, ливни и грозы, в Кузбассе установилась жаркая погода. Ожидался крупный град. Ветер достигал 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в Подольске оптимизировали работу светофора по инициативе местных предприятий.