В Подольске оптимизировали работу светофора по инициативе местных предприятий

В Подольске произошли положительные изменения в работе светофора на пересечении улиц Орджоникидзе и Северной. Его оптимизировали по просьбе местных рабочих, об этом сообщила администрация городского округа.

Благодаря инициативе работников завода «ЗиО», к главе городского округа Подольск Григорию Артамонову поступила просьба о сокращении времени ожидания зеленого сигнала для пешеходов. После анализа ситуации было решено оптимизировать работу светофорного комплекса, что позволило значительно улучшить условия для пешеходов, которые испытывали неудобства из-за длительного ожидания.

Теперь прохожие могут ожидать зеленый сигнал не дольше 78 секунд, что является значительным сокращением по сравнению с предыдущими 2,5 минутами. Эта мера особенно актуальна, учитывая высокую интенсивность автомобильного потока и большое количество пешеходов на данном участке, что ранее вызывало определенные проблемы с безопасностью.

Кроме того, в Подольске продолжается мониторинг улично-дорожной сети в связи с началом дачного сезона и увеличением количества автомобильного трафика на территории округа. Администрация продолжает следить за ситуацией, чтобы избежать заторов, связанных с работой светофоров. Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству прилагает все усилия для обеспечения безопасного и комфортного передвижения по улицам города, и результаты этой работы уже стали заметны.

Ранее сообщалось, что в Подольске завершились финальные матчи турнира «Новое поколение», приуроченного к Дню России. Турнир собрал юных футболистов со всех уголков страны. В течение нескольких дней на полях спортивного комплекса проходили напряженные противостояния между командами разных возрастных групп, которые демонстрировали мастерство и командный дух.