Тропики в Балашихе: во дворе на Московской жители фотографируют заснеженные пальмы

Жильцы одного из домов в Балашихе похвастались двором, в котором в 20-градусный мороз растут пальмы. Информацию об этом разместил местный телеграм-канал, сообщил REGIONS.

Творческие жители, рассматривая в окно деревья на улице, обратили внимание на одну особенность. Снег расположился таким образом, будто деревья — не просто растения, а настоящие тропические пальмы. Особенно заметно сходство в вечернее время суток, когда в игру вступает свет.

По мнению подписчиков телеграм-канала, где появились фото, деревья действительно напоминают заснеженные пальмы. Некоторые признались, что хотели бы сделать несколько фотографий, лично посетив подмосковный двор. Жильцы против не выступают, они поделились адресом. Оазис расположен на улице Московской в микрорайоне Железнодорожный.

