Тротуары, остановки, проезды: в Люберцах техника не уходит с улиц

Аномальный снегопад, обрушившийся на Московскую область в четверг, 19 февраля, внес коррективы в работу городских служб Люберецкого округа. Глава муниципалитета Владимир Волков проинформировал о переводе всех экстренных и коммунальных служб в режим повышенной готовности, сообщил REGIONS.

Снежные массы не прекращают атаковать регион, поэтому уборка дорог организована круглосуточно. Ночное время задействовано для активного вывоза снега, а в светлое время суток упор делается на расчистку и обработку покрытий. На муниципальных дорогах развернута целая армия спецтехники, а там, где машины бессильны, в дело вступают люди с лопатами — ручная уборка идет параллельно.

Особое внимание уделяется внутриквартальным проездам, тротуарам, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Чтобы горожане могли безопасно передвигаться, дорожники регулярно обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Работы не прекращаются ни на минуту, но стихия вносит свои коррективы, и чистка продолжается в усиленном темпе.

«Дорогие люберчане, прошу вас быть максимально аккуратными на дорогах — соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Обо всех внештатных ситуациях незамедлительно сообщайте в ЕДДС по телефонам 112 или 8 (495) 503-30-00», — добавил Волков.

Ранее в Минтрансе Подмосковья проинформировали, что загруженность 19 февраля дорог составила семь баллов.