В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 19 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила семь баллов, на них было зафиксировано более 610 тыс. автомобилей, что почти на 42% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей предупредили о сильном снегопаде, метели, гололедице и снежных заносах. Их призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.