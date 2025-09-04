«Трудиться за московскую зарплату с уфимского дивана»: выпускники Уфы поступили в вузы Москвы и Казани

Вузовский преподаватель Иван Тихомиров высказал мнение, что студенты из Уфы, которые поступили в другие города РФ, не вернутся домой после окончания обучения, сообщил mkset.ru.

По информации издания, правительство Уфы сообщило о судьбах выпускников, которые набрали на ЕГЭ 100 баллов по разным предметам. Некоторые молодые люди предпочли поступать в другие города России, в числе которых Москва и Казань. Корреспондент Mkset предположил, что студенты не вернутся домой, что негативно отражается на экономическом развитии города. Преподаватель Иван Тихомиров разделяет подобную позицию.

Эксперт отметил, что выпускники, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, заслуживают уважения. Особенная признательность их родителям, которые инвестировали в обучение детей путем оплаты дополнительных занятий и вложения собственных сил. Преподаватель отметил, что местным чиновникам не стоит радоваться факту поступления в престижные вузы, расположенные не в Уфе.

«Чем больше молодых мозгов уезжает сегодня, тем меньше их в Уфе будет завтра. Да, можно в краткосрочном горизонте вытянуть местную экономику и на пэтэушниках. Но для того, чтобы иметь надежду на завтра, нужно иметь в арсенале не только рабочих лошадок, но и грамотного извозчика, то есть молодежь с качественным образованием и горящими глазами», — считает Иван Тихомиров.

Эксперт высказал мнение, что выпускники вузов найдут в городах федерального значения более высокооплачиваемую работу. Преподаватель отметил, что некоторые молодые люди вернутся в Уфу и выберут дистанционный вид работы. Однако налоги будут поступать в тот регион, где зарегистрирована компания работодателя.

«То есть можно трудиться за московскую зарплату с уфимского дивана. Только таких случаев среди сотрудничества с работниками без опыта — единицы», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что иностранцы массово едут поступать в российские вузы.