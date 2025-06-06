ЦБ обеспокоен отсутствием снижения инфляционных ожиданий у россиян

Глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ рассказала, что Банк России обеспокоен отсутствием снижения инфляционных ожиданий у россиян, сообщил ТАСС.

По информации издания, спикер обратила внимание на общее замедление инфляции и укрепление рубля. На фоне данных факторов неснижение инфляционных ожиданий населения вызывает у регулятора беспокойство. В ходе пресс-конференции спикер также отметила, что после прошлого заседания в экономике произошли изменения, в частности, проинфляционные риски частично снизились.

«Например, риск более длительного отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста», — подчеркнула Набиуллина.

Набиуллина добавила, что по-прежнему преобладают проинфляционные риски.

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