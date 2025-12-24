ЦБ фиксирует рекорд: ипотечная задолженность растет, а рынок держится на господдержке

Согласно отчету Центробанка, опубликованному на официальном сайте, общий объем ипотечной задолженности в России в ноябре превысил 23 трлн руб. За месяц долг граждан вырос на 1,4%, что немного выше октябрьского роста (1,2%).

По мнению регулятора, такая активизация в преддверии Нового года соответствует традиционной сезонной модели рынка жилищного кредитования. Ситуацию подогревают и новости о грядущих ограничениях: с 2026 года «Семейной ипотекой» можно будет воспользоваться лишь однажды на семью.

Совокупный портфель ипотечных займов в банковской системе за месяц расширился на 1,5%. Объем новых выдач остался стабильным, достигнув отметки в 500 млрд руб. Подавляющую часть — около 80% — составили кредиты с господдержкой. Бесспорным фаворитом среди них остается «Семейная ипотека», объем выдачи по которой вырос на 9%, до 358 млрд руб.

В то же время сегмент рыночной ипотеки, не подкрепленной государственными программами, продолжает демонстрировать сдержанные показатели. В ноябре его объем сократился до 110 млрд руб. Ключевым сдерживающим фактором, как отмечает ЦБ, по-прежнему являются повышенные процентные ставки.

Ранее сообщалось, что экономист предостерег россиян от покупки недвижимости в условиях нестабильности.